TFF 3. Lig'e Ege damgası

Toplam 3 grupta on sekizer takımın yer aldığı TFF 3. Lig'de sezon sonunda her gruptan ikişer takım TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarını lider bitirecek ekiplerin doğrudan TFF 2. Lig vizesi alacağı ligde gruplarını 2, 3, 4, ve 5. sırada tamamlayacak ekipler ise play-off mücadeleleri oynayacak.

Gruplarda son 3 sırayı alan takımlar da Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

3. Grup'ta dün oynanan Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor maçıyla tamamlanan ilk yarı heyecanının ardından ikinci devre 21 Ocak'ta başlayacak.

1. GRUP

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 17 haftayı 37 puanla kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor zirvede yer alırken takipçileri Düzcespor, Bayrampaşa, Halide Edip Adıvarspor ile Batman Petrolspor devreyi play-off barajında bitirdi. Yeni Altındağ Belediyespor, Orhangazi Belediyespor ile Çatalcaspor ise düşme hattında yer aldı.

2. GRUP

Pazarspor'un 32 puanla ilk sırada yer aldığı 2. Grup'ta Rize temsilcisini Diyarbekirspor, Yeni Orduspor, Anagold 24Erzicanspor ile Darıca Gençlerbirliği izledi. Yeşil Bursaspor, Kırıkhanspor ve Kayseri Erciyesspor ise son 3 sırada bulunuyor.

Kayseri Erciyesspor'a, sezon içinde Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası verildi.

3. GRUP

Geçen sezon TFF 3. Lig'e çıkan UTAŞ Uşakspor'un 37 puanla zirvede yer bulduğu 3. Grup'ta, play-off barajında yer alan Çorum Belediyespor, Kızılcabölükspor, Tarsus İdmanyurdu ve Sultanbeyli Belediyespor lideri takip ediyor.

Bu grupta Tekirdağspor, Payasspor ve Arsinspor son üç sırada yer alıyor.

TOPLAM GOL SAYISI 1050

Üç grupta toplam 1050 golün atıldığı ligde, 1. Grup'ta 347, 2. Grup'ta 352 ve 3. Grup'ta da 351 gole ulaşıldı.

İlk yarıda 33 gol kaydeden 3. Grup ekibi Çorum Belediyespor'un en golcü ekip durumunda bulunduğu ligde, en az gol atan (7 gol) takım 2. Grup'tan Kayseri Erciyesspor.

EN FAZLA GALİP GELENLER

1. Grup'un lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 3. Grup'un zirvesindeki UTAŞ Uşakspor on birer galibiyetle en fazla maç kazanan ekip olurken 2. Grup'tan Kayseri Erciyesspor hiç galip gelemedi.

En çok beraberlik alan takım 2. Grup'tan Tire 1922 Spor oldu. Tire ekibi 17 maçta 10 beraberlik yaşadı.

Ligde en çok mağlubiyeti 2. Grup'tan Kayseri Erciyesspor yaşadı. Kayseri temsilcisi 17 maçın 14'ünde yenildi. 3. Grup ekipleri Çorum Belediyespor ile Kızılcabölükspor sadece birer yenilgiyle sahadan ayrıldı.



İÇ SAHA PERFORMANSLARI

İç saha performanslarına bakıldığında, 1. Grup'ta on dokuzar puan toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Düzcespor, 2. Grup'ta 19 puana ulaşan Yeni Orduspor ve 3. Grup'ta 22 puan elde eden UTAŞ Uşakspor, gruplarında en başarılı ekipler olarak dikkati çekti. 1. Grup'ta 12 Bingölspor, 2. Grup'ta Yeni Orduspor ile Tire 1922 Spor, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor iç sahada yenilmedi.

2. Grup'tan Kayseri Erciyesspor ile 3. Grup'ta Payasspor'un evinde galibiyeti bulunmuyor.

DEPLASMAN KARNELERİ

Takımların deplasman performanslarına bakıldığında 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Ankara Demirspor ve 3. Grup'ta Çorum Belediyespor en başarılı ekipler oldu.

1. Grup'ta Çanakkale Dardanelspor, 2. Grup'ta Yeşil Bursaspor ile Kayseri Erciyesspor ve 3. Grup'ta ise Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor dış sahada galip gelemedi. 3. Grup ekipleri Çorum Belediyespor ve Kızılcabölükspor'un ise deplasmanda yenilgileri yok.



