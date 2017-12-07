 Payasspor'da Ali Asım Balkaya dönemi – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Payasspor'da dönemi

    Payasspor'da Ali Asım Balkaya dönemi

    3. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da teknik direktörlüğe getirildi.

    Payasspor Kulübü Başkanı Osman Tufan, istifa eden Murat Bölükbaşı'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'yı getirdiklerini ve sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ali Asım Balkaya, hafta sonunda deplasmanda oynanacak olan Karacabey Birlik Spor karşılaşması öncesinde takımı çalıştırmaya başladı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:45
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