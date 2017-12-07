Payasspor'da Ali Asım Balkaya dönemi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da teknik direktörlüğe Ali Asım Balkaya getirildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:45
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ valla talisca ile anlaşırsa git der ocakta gelir ön protokol imzalar 2019 da tekrar beşiktaş forması giyer bedava 1 yıllık oyuncuya vermez !
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTA o değilde dün gece mitrovic de iyidi be arkadaş takımda gariplik var bir anda herkes iyi performans göstermeye başladı yedeği bile
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Beşiktaş'ın yükselen değeri: Orkan Çınar
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ Allah nazardan saklasın çok iyi bir oyuncu...
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