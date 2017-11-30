Erzin Belediyespor 3'te 3 yapmayı hedefliyor
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erzin Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ofspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
İyi niyetli, özverili, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini söyleyen Aytekin, Erzin Belediyespor'un Stadı'nda taktik antrenmanı sonrasında yaptığı açıklamada, "Erzin Kaymakamımız Ahmet Demirci ve Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Kulüp Başkanımız Murat Ergörün'e katkı ve desteklerinden dolayı şükran borçluyuz. Bizlerin tüm sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar. Aynı duyarlılığı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve taraftarlarımızın da göstermesini arzuluyoruz. Türkiye'nin bütçe olarak en ekonomik takımlarının başında geliyoruz. Önceki yıllarda da Erzinspor'u çalıştırdığım için kulübü yakından tanımanın avantajlarını görüyorum. Bize inanan ve güvenenlere layık olmayı hedefliyoruz. Çanakkale Dardanelspor ile başladığımız çıkışımızı Ofspor karşılaşmasında da göstererek 3'te üç yapmak istiyoruz" dedi.
Aytekin, yardımcı antrenörleri Orhan Kozig, Fatih Çağlın, Volkan Sayılgan ve Oğuzhan Doğaz ile ekip ruhu içerisinde çalıştıklarını ve başarıyı kovaladıklarını ifade ederek, "Başarımız ekonomi ve destek ile doğru orantılı. Bu bağlamda herkesin katkısına ihtiyacımız var. İlçemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Erzin Belediyespor'a herkesin yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.
Erzin Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 14 haftada 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
Erzin Belediyespor 3'te 3 yapmayı hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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