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Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Takım'da Gökhan Gönül dönemi sona erdi

Ümit Milli Takım'da Gökhan Gönül dönemi sona erdi

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını açıkladı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:08
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Ümit Milli Takım'da Gökhan Gönül dönemi sona erdi

TFF, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığını açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Ümit Milli Takım Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Millî Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk yaşantısının ardından Ümit Millî Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"AY-YILDIZLI FORMA İÇİN ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYDUM"

2024 Ocak ayından bu yana Ümit Millî Takımda görev yaptığını belirten Gökhan Gönül, genç millî takımlar teşkilatının bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gökhan Gönül, "Milli forma kutsaldır. A Millî Takım'da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının Ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 Eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-Yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak. Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum. Buradan başta bana bu fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere, omuz omuza görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TFF çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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