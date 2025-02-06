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Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

ÜMİT Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belirlendi. Ay-yıldızlıların H Grubu'ndaki rakipleri Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya oldu. İşte detaylar...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 15:36
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

ÜMİT Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belirlendi. Ay-yıldızlıların H Grubu'ndaki rakipleri Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Ümit Milli Takım Menajeri Onat Karabıçak katıldı. Türkiye, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Elemelerde 6 grupta 6'şar, üç grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

2027'in yaz aylarında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Arnavutluk ve Sırbistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

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