Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı

Basketbol Süper Ligi takımlarından P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunda yapılanmaya giderken birçok oyuncuyla tekrar anlaşırken, bazı oyuncularla ise devam etmeme kararı aldı. Yeşil-kırmızılılar, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Karşıyaka forması giyen Berkan Durmaz ile yollarını ayırınca, 26 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş ile anlaştı.

Öte yandan Berkan Durmaz, Karşıyaka ile geçen sezon ligde 38 maça çıktı ve 4.2 sayı, 3.6 ribaund ve 0,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

KARŞIYAKA'DAN BERKAN'A TEŞEKKÜR

Berkan Durmaz ile yollarını ayıran Karşıyaka, resmi sosyal medya hesabından oyuncuya teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında kadromuzda yer alan Berkan Durmaz'a Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.