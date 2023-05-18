Fenerbahçe Beko ikinciliği garantiledi!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Jonathan Motley, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, İsmet Akpınar ve Samet Geyik ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Peyton Aldridge, Kenny Chery, Jeremy Simmons, Josh Perkins ve Nusret Yıldırım'dan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 32-23 önde kapattı.

İkinci periyoda da iyi bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 61-49 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta konuk ekip daha etkili bir performans sergilerken fark 8'e indi ve periyot 78-70 sona erdi.

Son periyotta da Aliağa Petkim ağırlığını koyarak farkı kapatmayı başardı. Ancak maçın son bölümünde Fenerbahçe Beko üst üste bulduğu sayılarla maçı 101-96 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 24, Hayes-Davis ise 21 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

1'İNCİ PERİYOT: 32-23



İLK YARI: 61-49



3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-70



NORMAL SÜRE: 101-96