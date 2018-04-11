Gaziantep Basketbol iddialı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    iddialı

    Gaziantep Basketbol iddialı

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, bu haftaki rakipleri karşısında galip gelerek, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmayı arzuladıklarını söyledi.

    Markovic, yaptığı açıklamada, geçen hafta taraftarlarının önünde Muratbey Uşak'ı yenerek lige tutunma adına önemli bir adım attıklarını bildirdi. Bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebilmek adına her maçı önemseyerek yollarına devam edeceklerini anlatan Markovic, bu bilinçle her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurguladı.

    Bu hafta deplasmanda ile karşılaşacaklarını anımsatan Markovic, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin gücünü ve istediklerinde neler yapabileceğini biliyoruz. Ancak biz de istediğinde rakibinin üzerine gidebilen, iyi savunma yapabilen bir takımız. O yüzden istediklerimizi sahaya yansıtarak, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Maç kazandıkça öz güvenlerinin de yerine geldiğini belirten Markovic, deplasmanında galip gelmeleri halinde alınacak puanlardan daha fazlasını kazanabileceklerini kaydetti.

    , 24 haftası geride kalan 16 takımlı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7 galibiyet, 17 mağlubiyet ve sayı averajıyla 15. sırada bulunuyor.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki müsabaka 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantep Basketbol iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN