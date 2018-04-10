Eskişehir Basket'te hedef play-off – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'te hedef play-off

    <a href="/index/eskisehir-basket?id=0d070b94-9e37-4e52-a83d-f2f5a72a4602" class="" rel="tag">Eskişehir Basket</a>'te hedef play-off

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'te takım kaptanı , galibiyetiyle ele geçirdikleri play-off avantajını sürdürmek istediklerini söyledi.

    , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son haftalarında tüm takımların daha mücadeleci bir performans ortaya koyduğunu belirterek, play-off hedefleri doğrultusunda düşme hattından kurtulmak isteyen karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

    "Play-off için elimize geçirdiğimiz avantajı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullanan 30 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:

    "Takım olarak başarıya inandık. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda play-off oynamak bizim için başarı sayılacak. Eskişehir'in adını ilk 8'de tutmak için mücadele edeceğiz. Şanssız sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Sakat oyuncularımız geri dönüyor. Marshall ve Yunus geri döndü. Rowland dönünce daha da güçlü olacağız. Taraftarımızın gücünü de arkamızda hissetmek istiyoruz."

    ?TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
    , ligin 25. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Oyuncular, 1,5 saatlik antrenmanda ısınma hareketleri ve güç çalışmasının ardından tek potada savunma organizasyonları üzerinde durdu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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