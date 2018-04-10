Eskişehir Basket'te hedef play-off
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'te takım kaptanı Caner Erdeniz, Demir İnşaat Büyükçekmece galibiyetiyle ele geçirdikleri play-off avantajını sürdürmek istediklerini söyledi.
Caner Erdeniz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son haftalarında tüm takımların daha mücadeleci bir performans ortaya koyduğunu belirterek, play-off hedefleri doğrultusunda düşme hattından kurtulmak isteyen Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.
"Play-off için elimize geçirdiğimiz avantajı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullanan 30 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:
"Takım olarak başarıya inandık. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda play-off oynamak bizim için başarı sayılacak. Eskişehir'in adını ilk 8'de tutmak için mücadele edeceğiz. Şanssız sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Sakat oyuncularımız geri dönüyor. Marshall ve Yunus geri döndü. Rowland dönünce daha da güçlü olacağız. Taraftarımızın gücünü de arkamızda hissetmek istiyoruz."
?TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Eskişehir Basket, ligin 25. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Oyuncular, 1,5 saatlik antrenmanda ısınma hareketleri ve güç çalışmasının ardından tek potada savunma organizasyonları üzerinde durdu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:38
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 6
Yorum
Whisperer Sami Yen'e gelmeyecek ki zaten, TT stadına gelecek ;)
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Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı
Toplam 1
Yorum
salih Galatasaray'ın en büyük hendikabı kendisi. Diğer külüpler rakibi değil. Maalesef deplasman korkusu ve bu nedenle özgüven eksikli var.
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Yine de başlamam!
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alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
Eskişehir Basket'te hedef play-off haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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