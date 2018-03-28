Muratbey Uşak'ta Miller gitti – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Muratbey 'ta Miller gitti

    Muratbey <a href="/index/usak?id=c9dd8156-f25d-4cde-ba50-f17599e1aaff" class="" rel="tag">Uşak</a>'ta Miller gitti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle dibe demir atarak kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muratbey 'ta guard Lan Miller'la yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

    Bu sezon ligde 19 maçta forma giyerek 9.3 sayı, 1.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynayan Miller, Ligi ekiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque ile anlaştı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:28
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