Muratbey Uşak'ta Miller gitti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle dibe demir atarak kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muratbey Uşak'ta guard Lan Miller'la yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.
Bu sezon ligde 19 maçta forma giyerek 9.3 sayı, 1.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynayan Miller, Fransa Ligi ekiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque ile anlaştı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
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Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 2
Yorum
korhan fatih terim ha
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Emre Belözoğlu planı
Toplam 1
Yorum
Gslı Harika transfer olur...Ama Fb li taraftarların bu konuda aziz başkana katıldığını düşünmüyorum..
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Deplasman forması da belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AMATÖR TAKIMI GİBİ FORMALAR BERBATTTTTTTTTT
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