Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetle dibe demir atarak kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muratbey Uşak'ta guard Lan Miller'la yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.



Bu sezon ligde 19 maçta forma giyerek 9.3 sayı, 1.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynayan Miller, Fransa Ligi ekiplerinden BCM Gravelines-Dunkerque ile anlaştı.