Datome, ünlü diziye konuk oluyor!
Fenerbahçe Doğuş'un yıldız ismi Gigi Datome ünlü dizi The Simpsons’a konuk oluyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:42
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 2
Yorum
rte defansif denedin kaybettin atak oyun dene kazanırsın valbuena,guilano,ekici serbest oynat bak en az 3 gol 3 puan garanti.hücum pres.
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Cimbom'a kelepir yetenek!
Toplam 2
Yorum
ÇÖP Bu adamda iş yok. Videolarda futbolcuların en iyi hallerini gösterirler ama videoda bile çöp. Bunu alana kadar Neilton var. Onu izleyin hele
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
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