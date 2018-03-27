Datome, ünlü diziye konuk oluyor! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Datome, ünlü diziye konuk oluyor!

    Datome, ünlü diziye konuk oluyor!

    Doğuş'un yıldız ismi Gigi Datome ünlü dizi ’a konuk oluyor.

    Haberi instagram sayfasından duyuran İtalyan yıldız: "Simpsons'ın bir bölümünde yer almak hayalimdi. Kendimi bu koltukta otururken görmek çok güzel bir duygu. 'dan beni bu şekilde çizen Rino Russo'ya teşekkürler" dedi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:42
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