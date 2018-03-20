Muratbey Uşak, Mustafa Mavili'ye emanet – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    , 'ye emanet

    Muratbey Uşak, Mustafa Mavili'ye emanet

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle yeniden son sıraya demir atan 'ta sezon ortasında takımı 16 yıl görev yapan 'dan devralan Antrenör ile de yollar ayrıldı.

    Yönetim, yaptığı toplantının ardından Bekir'in görevine son verme kararı aldı. Uşak'ta 'in yerine başantrenörlük görevine kulüpte sezon başından buyana yardımcı antrenör olarak çalışan 'nin getirildiği açıklandı. Mavili, daha önce Trabzonspor ve Best 'de de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Son 5 sezondur aralıksız olarak yer aldığı ligde düşme korkusunu yakından hisseden , Bekir yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:36
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