Muratbey Uşak, Mustafa Mavili'ye emanet
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle yeniden son sıraya demir atan Muratbey Uşak'ta sezon ortasında takımı 16 yıl görev yapan Ozan Bulkaz'dan devralan Antrenör Aziz Bekir ile de yollar ayrıldı.
Yönetim, yaptığı toplantının ardından Bekir'in görevine son verme kararı aldı. Uşak'ta Aziz Bekir'in yerine başantrenörlük görevine kulüpte sezon başından buyana yardımcı antrenör olarak çalışan Mustafa Mavili'nin getirildiği açıklandı. Mavili, daha önce Trabzonspor ve Best Balıkesir'de de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Son 5 sezondur aralıksız olarak yer aldığı ligde düşme korkusunu yakından hisseden Muratbey Uşak, Bekir yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Para var puan yok!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TOLGAY hemen hemen her maç topla kalabalık içine çok giriyor zamanında ayağından top çıkarmazsa başakşehir maçındaki gibi daha çok gol yeriz
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Çalımbay, Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
çok net TS un aykutu buda
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
bjk advers Maç içinde herşeye nane olup tek bir olumlu iş yapmayan tolgay takımın gol yemesinin bir numaralı sorumlusudur topu kaptırıp yalandan düşsün
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