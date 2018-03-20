Muratbey Uşak'da flaş ayrılık!
Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak başantrenör Aziz Bekir ile yollarını ayırdı.
Uşak ekibi bu sezon ligde oynadığı 21 karşılaşmadan sadece 4 galibiyet elde ederken, 17 maçtan ise sahadan mağlup olarak ayrıldı. Kırmızı siyahlılar ligde kalan maçlarına yardımcı antrenör Mustafa Mavili ile devam edecek.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:49
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