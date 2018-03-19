Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün konuk ettikleri Anadolu Efes'i 91-87 mağlup ettiklerini anımsattı. Türkiye ve Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi karşısında galip geldiklerini ifade eden Aksu, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını kaydetti.

Ligin en az bütçesine sahip ekip olarak Türk basketboluna renk kattıklarını vurgulayan Aksu, şunları aktardı:

"Anadolu Efes gibi güçlü bir ekibi evimizde mağlup ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Bu galibiyette emeği bulunan herkesi en samimi duygularımla kutluyorum. Sporcularımız, teknik kadromuz, yönetici arkadaşlarımız ve en büyük gücümüz taraftarlarımızla bir bütünüz. Yeşilgiresun Belediyespor olarak kalan maçlarda da başarılı sonuçlara imza atarak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne renk katmaya devam edeceğiz."

Aksu, kalan maçlarda da başarılı sonuçlara imza atarak ligde kalacaklarını belirtti.