Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci
Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetin mutlululuğunu yaşadıklarını belirtti.
Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün konuk ettikleri Anadolu Efes'i 91-87 mağlup ettiklerini anımsattı. Türkiye ve Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi karşısında galip geldiklerini ifade eden Aksu, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını kaydetti.
Ligin en az bütçesine sahip ekip olarak Türk basketboluna renk kattıklarını vurgulayan Aksu, şunları aktardı:
"Anadolu Efes gibi güçlü bir ekibi evimizde mağlup ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Bu galibiyette emeği bulunan herkesi en samimi duygularımla kutluyorum. Sporcularımız, teknik kadromuz, yönetici arkadaşlarımız ve en büyük gücümüz taraftarlarımızla bir bütünüz. Yeşilgiresun Belediyespor olarak kalan maçlarda da başarılı sonuçlara imza atarak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne renk katmaya devam edeceğiz."
Aksu, kalan maçlarda da başarılı sonuçlara imza atarak ligde kalacaklarını belirtti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:44
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Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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