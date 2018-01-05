Pınar Karşıyaka çıkış peşinde
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Ligde düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşma öncesi yeni transferlerden Allen'ın yaşadığı talihsiz sakatlığa üzüldü. Transfer yasağını geçen ay kaldırarak eksik kadrosunu 2 takviyeyle güçlendiren Kaf-Kaf'ta yeni oyunculardan Allen, Petkimspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ayak tarak kemiği kırılan ABD'li oyun kurucu 1 ay sahalardan uzak kalacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:57
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
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