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    05 Ocak 2018, Cuma
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    çıkış peşinde

    Pınar Karşıyaka çıkış peşinde

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan , yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.

    Ligde düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşma öncesi yeni transferlerden Allen'ın yaşadığı talihsiz sakatlığa üzüldü. Transfer yasağını geçen ay kaldırarak eksik kadrosunu 2 takviyeyle güçlendiren Kaf-Kaf'ta yeni oyunculardan Allen, Petkimspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ayak tarak kemiği kırılan ABD'li oyun kurucu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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