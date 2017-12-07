Sadece Beşiktaş galibiyet aldı
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk devrenin son hafta karşılaşmalarında Türk temsilcilerden sadece Beşiktaş Sompo Japan haftayı galibiyetle tamamladı.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk devrenin son hafta karşılaşmalarında Türk temsilcilerden sadece Beşiktaş Sompo Japan haftayı galibiyetle tamamladı.
Türk ekiplerinin Fransız temsilcileriyle karşılaştığı 7. haftada Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Elan Chalon'a 73-68, Banvit deplasmanda Strasbourg'a 87-72, Pınar Karşıyaka da dış sahada Monaco'ya 79-65 yenildi.
Türk ekipleri içinde haftanın tek galibiyetini Nanterre karşısında 79-74'lük skorla elde eden Beşiktaş Sompo Japan, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Gelecek hafta İtalyan ekipleriyle mücadele edecek Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, 12 Aralık Salı günü saat 20.00'de İzmir'de Dinamo Sassari ile Gaziantep Basketbol ise deplasmanda TSİ 22.30'da Capo d'Orlando ile karşılaşacak. 13 Aralık Çarşamba günü Banvit, saat 20.30'da Umana Reyer'i konuk ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise TSİ 22.30'da Avellino'ya konuk olacak.
- Puan durumları
Organizasyonda 8. maçlar öncesinde A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Iberostar Tenerife, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.
Gruplarda puan durumları şöyle:
- A Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Monaco
|7
|7
|0
|580
|446
|14
|2.
|Pınar Karşıyaka
|7
|5
|2
|616
|603
|12
|3.
|EWE Baskets
|7
|4
|3
|630
|604
|11
|4.
|Dinamo Sassari
|7
|3
|4
|567
|569
|10
|5.
|Murcia
|7
|3
|4
|551
|568
|10
|6.
|UNET Holon
|7
|2
|5
|551
|595
|9
|7.
|Enisey
|7
|2
|5
|530
|577
|9
|8.
|Juventus Utena
|7
|2
|5
|551
|614
|9
- B Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Iberostar Tenerife
|7
|6
|1
|571
|468
|13
|2.
|MHP Riesen
|7
|6
|1
|595
|505
|13
|3.
|Neptunas
|7
|5
|2
|598
|540
|12
|4.
|Elan Chalon
|7
|3
|4
|500
|504
|10
|5.
|Ventspils
|7
|3
|4
|522
|532
|10
|6.
|PAOK
|7
|2
|5
|502
|558
|9
|7.
|Gaziantep Basketbol
|7
|2
|5
|530
|618
|9
|8.
|Capo d'Orlando
|7
|1
|6
|424
|517
|8
- C Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Umana Reyer
|7
|5
|2
|594
|556
|12
|2.
|Strasbourg
|7
|5
|2
|548
|516
|12
|3.
|Medi Bayreuth
|7
|4
|3
|573
|554
|11
|4.
|Movistar Estudiantes
|7
|4
|3
|565
|551
|11
|5.
|Banvit
|7
|4
|3
|549
|551
|11
|6.
|AEK
|7
|3
|4
|590
|587
|10
|7.
|Petrol Olimpija
|7
|2
|5
|529
|574
|9
|8.
|Rosa Radom
|7
|1
|6
|494
|553
|8
- D Grubu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Beşiktaş Sompo Japan
|7
|6
|1
|528
|467
|13
|2.
|Nanterre
|7
|5
|2
|560
|520
|12
|3.
|CEZ Nymburk
|7
|4
|3
|561
|542
|11
|4.
|Avellino
|7
|3
|4
|509
|507
|10
|5.
|Oostende
|7
|3
|4
|477
|515
|10
|6.
|Aris
|7
|3
|4
|466
|508
|10
|7.
|Stelmet Zielona
|7
|2
|5
|529
|548
|9
|8.
|Telekom Baskets
|7
|2
|5
|501
|524
|9
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
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