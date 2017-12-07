 Nenad Markovic açıklamalarda bulundu – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    açıklamalarda bulundu

    <a href="/index/nenad-markovic?id=22d41354-4223-45d9-8247-831315ae3157" class="" rel="tag">Nenad Markovic</a> açıklamalarda bulundu

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından 'un başantrenörü , 10. haftada konuk edecekleri Beşiktaş Sompo Japan maçının zor geçeceğini söyledi.

    Markovic, ligde üst üste kaybettikleri 6 maçın ardından Uşak deplasmanında galip gelerek kötü seriye son verdiklerini bildirdi.

    Alınan mağlubiyetlerin takıma olumsuz yansıdığını anlatan Markovic, çok çalışarak bu sıkıntıyı aşmaya ve toparlanmaya çalıştıklarını vurguladı.

    Bu süreçte zorlu ve kendileri adına sıkıntılı olacak maçlara da çıkacaklarını ifade eden Markovic, şöyle konuştu:

    "Bu maçlardan birisi de bu hafta. Beşiktaş Sompo Japan ile zor bir maç oynayacağız. Özellikle de 5 numara gibi önemli bir mevkide eksiğimiz varken Beşiktaş gibi takımlara karşı oynamak kolay olmayacak. Her şeye rağmen taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapacağız. Sonuç ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

    Markovic, Gaziantepli sporseverleri 9 Aralık Cumartesi günü Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maça davet etti.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:32
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