Hopkins Samsun’a gitti
Sezon başında Yalova ekibine gelen pota altı oyuncusu 11 maça çıkarken, 16 sayı, 10.2 ribaunt, 1.5 asist ve 1 blok ortalamaları ile oynadı. Türkiye'de daha önce İstanbul DSİ'de ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Samsun BŞB Anakent'te geçirmişti.
Yalova Group Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Murat Dönmez, "Sezon başında aramıza katılan Mikael Levon Hopkins Samsun BŞB Anakent'e transfer oldu. Bu yüzden hem Türk, hem de bir yabancı uzun arayışı içerisine girdik. Transfer dönemi şubat ayına kadar devam ediyor" dedi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:28
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Zafer planı hazır
Toplam 9
Yorum
Ultra Aslan Tarihleri logodan ibaret olanlar kendisini dev aynasında görmekten kafalarını kaldıramıyorlar Tudor hücum-press yapsın 20 dakika yeter...
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
fenerkolik fenerbahçe herzamanki gibi haksızlıkla aldı gönül rızası olmadan aldı şimdi bunlar cok normal aziz helal haram bilmiyorki.
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Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın bu statta...
Toplam 2
Yorum
gsli alakasi yok sanki bjk sampion olamaz yenemesse 3 puanli systemde hersey olabilir trabzonun bile sansi var
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