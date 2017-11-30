 Hopkins Samsun’a gitti – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Hopkins Samsun’a gitti

    Hopkins Samsun’a gitti
    Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan Yalova Group Belediyespor'da Amerikalı oyuncu Mikael Levon Hopkins, Samsun BŞB Anakentspor'a transfer oldu.
    Sezon başında Yalova ekibine gelen pota altı oyuncusu 11 maça çıkarken, 16 sayı, 10.2 ribaunt, 1.5 asist ve 1 blok ortalamaları ile oynadı. Türkiye'de daha önce İstanbul DSİ'de ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Samsun BŞB Anakent'te geçirmişti.

    Yalova Group Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Murat Dönmez, "Sezon başında aramıza katılan Mikael Levon Hopkins Samsun BŞB Anakent'e transfer oldu. Bu yüzden hem Türk, hem de bir yabancı uzun arayışı içerisine girdik. Transfer dönemi şubat ayına kadar devam ediyor" dedi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:28
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