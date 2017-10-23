Beşiktaş'ın rakibi Gora
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora'yı konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. İki takım da organizasyonda bu sezon oynadığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşadı. İlk karşılaşmada sahasında İtalya'nın Sidigas Avellino takımına 86-80 yenilen Beşiktaş Sompo Japan, ikinci maçta ise Belçika temsilcisi Oostende'yi 77-49 mağlup etti. Stelmet Zielona Gora ise ilk müsabakasında Yunan ekibi Aris'e deplasmanda 70-64 yenilirken, ikinci maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 73-69 yendi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Beşiktaş'ın rakibi Gora haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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