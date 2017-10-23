Beşiktaş'ın rakibi Gora

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. İki takım da organizasyonda bu sezon oynadığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşadı. İlk karşılaşmada sahasında İtalya'nın Sidigas Avellino takımına 86-80 yenilen Beşiktaş Sompo Japan, ikinci maçta ise Belçika temsilcisi Oostende'yi 77-49 mağlup etti. Stelmet Zielona Gora ise ilk müsabakasında Yunan ekibi Aris'e deplasmanda 70-64 yenilirken, ikinci maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 73-69 yendi.