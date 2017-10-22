Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde Vesely ile pota altını etkili kullanan sarı-lacivertliler, 12. dakikayı 32-19 önde geçti. Gaziantep Basketbol üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirdi: 34-27. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip soyunma odasına 47-44 önde girdi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Melli'nin sayılarıyla 23. dakikayı 51-49 önde geçti. Sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti.

Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 81-65. Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol karşısında sahadan 96-71 galip ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Ozan Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı



Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 10, Melih Mahmutoğlu 12, Nunnally 19, Melli 10, Vesely 20, Sinan Güler 6, Barış Hersek, Ahmet Düverioğlu 4, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı, Guduric 2, Datome 11



Gaziantep Basketbol: Armand 19, Lyons 14, Orhan Haciyeva, White 12, Rudd 7, Balazic 4, Uğur Can Öğüt 5, Williams 4, Erden Eryüz, Erolcan Çinko 6



1. Periyot: 28-17



Devre: 44-47



3. Periyot: 72-59



OBRADOVİC: İLK BEŞİMİZ ÇOK İYİ OYNADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol'u 96-71 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri karşısında sadece 2. çeyrekte kötü oynadıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, kim formayı hak ediyorsa onu oynatacağını belirterek, "İlk beşimiz çok iyi oynadı, 3. periyotta ve 4. çeyrekte de iyi oynadık. O periyotlarda sahada olan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kenardan gelen oyuncular atacakları sayıları düşündüler." dedi.

Zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini kaydeden Obradovic, "Önümüzde çok zor bir hafta var. Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray Odeabank ile karşılaşacağız. Hepsine, kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli oyuncu James Nunnally de "Çok iyi maçtı. Geriden gelip maçı kontrol altına aldık. Gaziantep Basketbol çok iyi takım, savunması kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.



GAZİANTEP BASKETBOL CEPHESİ

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise ikinci yarıda çok kötü oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda daha iyi oynayarak kazandılar. Oyuncularımınmaça konsantre olmaları için çaba gösterdim. Maç içinde kırıldık. Datome'nin oyuna girmesi bizi olumsuz etkiledi."

Gaziantep Basketbol oyuncusu Erden Eryüz de ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "İyi top dağıttık. Fenerbahçe ikinci yarıya çok agresif başladı, karşılık veremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.