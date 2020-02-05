Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takım, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde Fuat Çapa yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek çalışmayla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.