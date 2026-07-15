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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da ayrılık! İspanyol basını Mendy'nin yeni adresini duyurdu

Trabzonspor'da ayrılık! İspanyol basını Mendy'nin yeni adresini duyurdu

İspanya basını bordo-mavili kulübün, Batista Mendy'nin transferi konusunda La Liga ekibi Getafe ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 09:36
Trabzonspor'da ayrılık! İspanyol basını Mendy'nin yeni adresini duyurdu
İspanya basını bordo-mavili kulübün, Batista Mendy'nin transferi konusunda La Liga ekibi Getafe ile anlaşma sağladığını duyurdu. İddiaya göre taraflar, 26 yaşındaki orta saha için 4.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı.
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