Trabzonspor'da ayrılık! İspanyol basını Mendy'nin yeni adresini duyurdu
İspanya basını bordo-mavili kulübün, Batista Mendy'nin transferi konusunda La Liga ekibi Getafe ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 09:36
İspanya basını bordo-mavili kulübün, Batista Mendy'nin transferi konusunda La Liga ekibi Getafe ile anlaşma sağladığını duyurdu. İddiaya göre taraflar, 26 yaşındaki orta saha için 4.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı.