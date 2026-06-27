Trabzonspor'a Belçika'dan stoper! Görüşmeler başladı
Belçika Pro League ekiplerinden Mechelen'de forma giyen 24 yaşındaki stoperin Fırtına ile görüştüğü öne sürüldü. Jose Marsa, Belçika’da en iyi sol ayaklı stoperler arasında
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor için bir transfer iddiası da Belçika'dan geldi. Yapılan haberlerde, Belçika Pro League ekibi Mechelen'de forma giyen Jose Marsa'nın Trabzonspor ile görüşme halinde olduğu belirtildi. 24 yaşında olan Marsa sol ayaklı stoperler arasında Belçika'nın en iyisi olarak gösteriliyor. Son derece agresif ve hareketli bir yapıya sahip olan İspanyol stoper, geriden oyun kurma konusunda da bir hayli başarılı. Mechelen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki savunmacının piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Mechelen'de 35 maça çıkan Marsa, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.