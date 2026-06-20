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Trabzonspor'dan Dünya Kupası çıkarması!

Uzun vadeli yatırım hedefiyle genç ve maliyeti düşük oyuncuları arayan Trabzonspor'da scout ekibi, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarını detaylı inceliyor. Hazırlanan ilk rapor doğrultusunda Fatih Tekke'den iki isme onay çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan Dünya Kupası çıkarması!

Trabzonspor, transferde hata payını en aza indirmek ve kulübe ekonomik anlamda da kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Bordo-mavili kulübün scout ekibi, Dünya Kupası gruplarındaki maçları adeta abluka altına aldı. Özellikle genç, gelişime açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duran izleme komitesi, hazırladığı geniş raporu teknik heyete sunmaya başladı.

TEKKE: ŞARTLARI ARAŞTIRIN

Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke, turnuvayı çok yakından takip ediyor. Sabah'ta yer alan haberde tecrübeli teknik adamın, özellikle performansıyla fark yaratan iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi. Bordo-mavililer, bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.

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