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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yıldızına transferde Fulham kancası!

Trabzonspor'un yıldızına transferde Fulham kancası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak geride kalan sezon performansıyla dikkat çeken Chibuike Nwaiwu için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'un yıldızına transferde Fulham kancası!

Bordo-mavili ekibin geride kalan sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdiği Chibuike Nwaiwu'ya talip çıktı. Nijeryalı stoper sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiltere'den Fulham'ın, Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Wagner Pina'dan sonra gözünü şimdi de Nwaiwu'ya diktiği öğrenildi. İngiliz basınında geniş yer bulan iddialara göre; Fulham, 22 yaşındaki yıldızı transfer etmek için 20 milyon euronun da üzerinde bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

Trabzonspor yönetiminin, Premier Lig ekibinden gelecek olası tekliflere karşı geri adım atmaya niyeti yok. Daha önce Wagner Pina için gelen cazip teklifleri elinin tersiyle iten ve oyuncuyu kesinlikle satmama kararı alan Trabzonspor yönetiminin, Chibuike Nwaiwu için de aynı kararlılığı sergilemesi bekleniyor. Gelecek sezonun kadro planlamasını ve şampiyonluk hedeflerini sekteye uğratmak istemeyen yönetimin, resmi bir teklif gelmesi halinde İngiliz ekibine doğrudan "hayır" yanıtını vereceği sızan bilgiler arasında.

NWAIWU KISA SÜREDE BAŞARILI OLDU

Karadeniz devinde ara transfer döneminde Avusturya'nın Wolfsberger takımından alınan Chibuike Nwaiwu, performansıyla beğeni topladı. Trabzonspor formasıyla 21 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Nijeryalı stoper, 3 gol 1 asistle oynamıştı. Genç savunmacı özellikle hava toplarında etkili olmuştu.

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