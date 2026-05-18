Şampiyon gibi bitirdi!

19 Yaş Altı PAF Ligi'nde en yakın rakibi Göztepe'nin önceki gün Samsunspor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, dün Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Üst üste üçüncü şampiyonluğunu alan Fırtına'nın gollerini Emir Arslan (2), Arda Öztürk ve Ömer Talha Uzun attı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
