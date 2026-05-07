İsviçre çakısı Ozan

Ozan Tufan, bu sezon Fırtına'nın en fonksiyonel oyuncusu olduğunu kanıtladı. Pozisyonu merkez orta saha olmasına rağmen oluşan her türlü ihtiyaca cevap veren 31 yaşındaki futbolcu, bu dönem bir joker gibi tam 6 farklı mevkide forma giydi. 1.79 boyundaki yıldız, merkez orta sahada 14 maça çıkıp 1 asist yaptı. Ozan'ın bu sezonki en çok dikkat çeken dönüşümü savunmanın sağında yaşandı. Toplam 9 kez sağ bekte görev alan oyuncu, bu maçlarda 2 asistlik hücum katkısı da sağladı.

10 NUMARADA 4 MAÇ

Kaleye daha yakın oynadığı on numara pozisyonunda ise 4 maça çıkarak rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Tüm bunların yanında stoper, sol bek ve orta sahanın sağında da birer kez görev alarak takımının her bölgesindeki açığı kapattı.

GÖZLER YİNE ONDA

Beşiktaş derbisi öncesinde gözler yine sahanın jokeri Ozan Tufan'da. Teknik heyetin taktiksel planlamasında kilit rol oynayan ve sağ koridorda güven veren başarılı futbolcunun, sağ bek pozisyonunda görev yapması bekleniyor.