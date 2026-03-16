Potada Fırtına

Basketbolda Trabzonspor'un başarısı dikkat çekiyor. İlk 4 sırada yer alan bordo-mavililer, Süper Lig’e geri döndüğü sezonda galibiyetleri ve yıldızlarıyla öne çıkıyor
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Futbolda zirve yarışı veren Trabzonspor, basketbolda da başarılı bir performans sergiliyor. Süper Lig'e geri döndüğü ilk sezonda Selçuk Ernak'ın antrenörlüğünde farkını ortaya koyan bordo- mavililer, hem aldığı flaş galibiyetler hem de kadrosundaki yıldızların etkili performansıyla öne çıktı. Ligde son 2 maçını kazanan Fırtına, toplamda 22 mücadelede 16 galibiyet alırken, 6 da yenilgi yaşadı. Son 12 maçta sadece 1 kez yenilen bordo- mavililer, özellikle Fenerbahçe Beko ve Galatasaray MCT karşısında aldığı derbi zaferleriyle dikkat çekti. Trabzonspor Basketbol'da Marcquise Reed, 23 maçta 23.5'luk sayı ortalamasıyla alkışları kaptı. 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Reed, ligin de en skorer isimlerinden.