Orhan Kaynak’a vefa

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taraftarlar anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Bord- mavili taraftarlar, "Aston Villa fatihi Küçük Orhan asla unutulmayacaksın, başımız sağ olsun" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı. Bordo-mavili taraftar, Orhan Kaynak için tezahürat yaptı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
