Trabzonspor'dan transferde Emirhan İlkhan bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan basını bordo-mavililerin Torino formasını terleten Emirhan İlkhan ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Trabzonspor ile ilgili İtalyan basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dün çıkan haberlerde, bordo mavililerin Torino'nun 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan ile ilgilendiği öne sürüldü. Serie A gibi üst düzey bir ligde forma giymesi, teknik kapasitesi ve oyun disiplini, Karadeniz devinin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. 1.75 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu sene 11 maçta 542 dakika forma giyen genç futbolcu ile Torino'nun da devam etmek istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın 2022'de 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine sattığı Emirhan, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynamıştı.

