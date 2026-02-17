CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Oulai ve Augusto için flaş gerçek! Piyasa değerleri...

Trabzonspor'da Oulai ve Augusto için flaş gerçek! Piyasa değerleri...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde zirve mücadelesi verirken takımın genç yıldızları Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto performanslarıyla bir hayli dikkat çekiyor. Son olarak 2 genç yıldızın transferdeki piyasa değerleriyle ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Trabzonspor'da Oulai ve Augusto için flaş gerçek! Piyasa değerleri...

Uluslararası futbol veri merkezi CIES Football Observatory'nin modeline göre Süper Lig kulüplerine ait oyuncuların tahmini transfer değerleri açıklandı. Sabah'ın derlediği habere göre; Bordo mavili ekibin 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcusu Christ Inao Oulai, 23.8 milyon Euro'luk tahmini transfer değeriyle Süper Lig'deki oyuncular arasında 6. sırada yer aldı. 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto ise 21.9 milyon Euro'luk değerle 9. basamağa yerleşti.

OSIMHEN'E RAKİP!

İki genç oyuncunun, çok ciddi yatırımlar yapılan Galatasaray'dan Victor Osimhen (değerlemesi 50.9 milyon Euro), Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi (29.1 milyon Euro) ve Kerem Aktürkoğlu (28.4 milyon Euro) ile Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (29 milyon Euro) gibi futbolcular arasında listeye girmesi ve bu isimler arasında yaş olarak en genç oyuncular olması da dikkat çekti.

6

Devre arasında Galatasaray'ın talip olduğu Christ Inao Oulai, bordo-mavili takımda çıktığı 16 maçta 2 gol, 4 asist kaydederek 6 skor katkısında bulundu.

SON DAKİKA
