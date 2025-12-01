CANLI SKOR ANA SAYFA
Alkışlar Muçi'ye

Alkışlar Muçi’ye

Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi, alkışları topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Alkışlar Muçi’ye

Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi, alkışları topladı. Muçi, Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı. Yıldız oyuncu mücadeleyi 1 gol, 2/4 şut, 4 şut pası, 11 ceza sahası buluşması, 4 kazanılan ikili mücadele, 3 sahipsiz top kazanma ve 1 çalım ile tamamladı. Sergilediği başarılı grafikle dikkatli üzerine çeken Muçi, Süper Lig'deki ilk frikik golünü de Konyaspor ağlarına göndererek Ekim-Kasım 2024 sonrası ilk kez üst üste 2 maçta gol sevinci yaşamış oldu.

