Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Zirveyi istiyoruz

Zirveyi istiyoruz

Okay Yokuşlu, şampiyonluk hedefine vurgu yaparak “Zirveden kopmamak, zirvede olmak istiyoruz” diye konuştu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Zirveyi istiyoruz
Karadeniz devinde tecrübeli futbolcu Okay Yokuşlu, dünkü antrenman öncesinde açıklamalar yaptı. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacaklarını belirten Okay, "Zirveden kopmamak, zirvede olmak istiyoruz" dedi. Deneyimli yıldız, "Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde çok daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyor. O yüzden, kulübümüzün olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.
