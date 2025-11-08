CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği mücadelede VAR koltuğunda Emre Malok olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 12:13
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Corendon Alanyaspor müsabakasının VAR'ı Emre Malok oldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Turgut Doman bulunacak.

ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak.

Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek?
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Yıldız isme Ada'dan talip var!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! 12:44
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:12
Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! 12:10
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:08
West Ham United - Burnley maçı tarihi ve kanalı! West Ham United - Burnley maçı tarihi ve kanalı! 11:58
Osimhen ve Ndidi'ye milli davet Osimhen ve Ndidi'ye milli davet 11:49
Daha Eski
Kadın Para Masa Tenisi Milli Takım'ımız dünya şampiyonu Kadın Para Masa Tenisi Milli Takım'ımız dünya şampiyonu 11:41
Espanyol - Villarreal maçı yayın bilgileri! Espanyol - Villarreal maçı yayın bilgileri! 11:35
Tottenham - Manchester United maçı detayları! Tottenham - Manchester United maçı detayları! 11:34
G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı 11:18
Atlético Madrid - Levante maçı canlı yayın bilgileri! Atlético Madrid - Levante maçı canlı yayın bilgileri! 11:09
İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek? İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek? 11:01