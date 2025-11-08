Trabzonspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Fatih Tekke'nin öğrencileri, Alanyaspor karşısında yara almadan yeni bir galibiyet serisi istiyor. Sezonun flaş ekiplerinden olan Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

Papara Park'taki zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan'ın yönetiyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Lina, Hagi, Hwang.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. Papara Park'taki mücadele, saat 17.00'de başladı.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

19. RANDEVU

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trabzon'da oynanan karşılaşmayla Süper Lig'de 19. kez birbirlerine rakip oluyor. Geride kalan 18 lig maçının genel karnesinde Alanyaspor üstün durumda. Akdeniz ekibi 8 kez kazanırken, Trabzonspor 6 maçta galip geldi. Dört mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Bu rekabette Alanyaspor'un gol sayısı 32, Trabzonspor'un gol sayısı 27 olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA'NIN İÇ SAHA TABLOSU

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

EVİNDE 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.