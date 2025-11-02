Eren Elmalı ilk 11'de

Geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan derbiye Trabzonspor formasıyla çıkan Eren Elmalı, bu kez Galatasaray formasıyla sahadaydı. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'de sahaya sürülen Eren, Jakobs'un yerine sol bekte başladı. Eren Elmalı maç öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili futbolcularla selamlaştı.
