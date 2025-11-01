Dengeli ve kontrollü oyun

Teknik heyet, genç futbolcuların derbi atmosferinde hata yapmaması için deneyimli isimlere ekstra sorumluluklar verdi. Özellikle defanstan çıkışlarda risk almayan, sade bir oyun anlayışıyla sahaya çıkılacak. Fatih Tekke, takımının dengeli, sabırlı ve kontrollü bir futbol oynamasını istiyor.
