TRABZONSPOR HABERİ - Onana Avrupa'nın zirvesinde! Kurtarış yüzdesiyle fark yarattı

TRABZONSPOR HABERİ - Onana Avrupa’nın zirvesinde! Kurtarış yüzdesiyle fark yarattı

Trabzonspor’un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, bu sezonki üstün performansıyla sadece Süper Lig’de değil, Avrupa’da da adından söz ettiriyor. Tecrübeli kaleci, yüzde 77.82’lik kurtarış oranıyla kıtanın 10 büyük liginde zirveye çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Onana Avrupa’nın zirvesinde! Kurtarış yüzdesiyle fark yarattı

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, performansıyla yalnızca Süper Lig'in değil, Avrupa'nın da zirvesine yerleşti. Manchester United günlerini unutturan Onana, kurtarış yüzdesiyle kıtanın 10 büyük ligindeki tüm kalecileri geride bıraktı. Süper Lig'de bordo-mavili formayla alkış alan Andre Onana, yüzde 77.82'lik kurtarış oranıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek istatistiklere sahip kaleci konumuna yükseldi.

11 ŞUTUN 10'UNU KURTARMAYI BAŞARDI

Maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla da istikrarını sürdüren 28 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci, Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında başrolü oynuyor. Özellikle son üç lig maçında kalesine gelen 11 isabetli şuttan 10'unu kurtaran Onana, sadece 1 gol yedi. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da savunma güvenini yeniden sağlayan deneyimli eldiven, taraftarların gönlünde de kısa sürede taht kurdu.

MANU ŞAŞKIN

Andre Onana'nın yükselen performansı, İngiltere'de yankı buldu. Manchester United taraftar sayfaları, sosyal medyada "Bu adam bizde neden böyle değildi?" yorumlarıyla tecrübeli kalecinin yeniden doğuşunu dile getirdi.

TAKIMDA ÇOK SEVİLİYOR

Dünyaca ünlü kaleci Andre Onana Trabzonspor'da takım içerisinde çok seviliyor. İlk geldiği günden itibaren takım arkadaşlarıyla çok iyi bir diyalog kuran Onana, genç kaleciler başta olmak üzere altyapıdaki oyuncularla yakından ilgileniyor. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Tekke de Kamerunlu eldivenin profesyonelliğini çok beğeniyor.

G.SARAY MAÇI FİNAL GİBİ

Kritik Eyüpspor galibiyetinin ardından konuşan kaleci Andre Onana, gözünü Galatasaray karşılaşmasına çevirdi. Onana, "Galatasaray maçını düşünüyoruz artık. Hem bizim hem de rakibimiz için final gibi bir maç olacak" dedi. Kamerunlu eldiven süre içerisinde takımı bu kadar sahiplenmesi ve oyuncuları Galatasaray maçına motive etmesiyle büyük beğeni topladı.

