Trabzonspor'dan Taha Emre İnce'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi kanalları aracılığıyla duyurduğu açıklamada, "Sağ dizinde kıkırdak sakatlığı bulunan oyuncumuz Taha Emre İnce, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından başarılı bir operasyondan geçirilmiştir. Operasyon sonrası sağlık ekibimiz tarafından rehabilitasyon sürecine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.