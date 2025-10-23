CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Biletlere hücum

Biletlere hücum

Bordo mavili taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Biletlere hücum
Bordo mavili taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kulübün, bazı tribünlerde yaptığı özel indirimlerin ardından taraftarlar bilet satış noktalarına ve online platformlara akın etti. Bordo-mavili kulüp, önceki saat 15.00'te satışa çıkan biletlerin ilk 24 saatlik bölümünde kombineler dahil olmak üzere yüzde 70'lik kısmının tükendiğini açıkladı. Uzun bir aradan sonra taraftar ilgisinin bu seviyeye çıkması, Papara Park tribünlerinin hafta sonu büyük ölçüde dolmasını sağlayacak.
