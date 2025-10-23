Biletlere hücum

Bordo mavili taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kulübün, bazı tribünlerde yaptığı özel indirimlerin ardından taraftarlar bilet satış noktalarına ve online platformlara akın etti. Bordo-mavili kulüp, önceki saat 15.00'te satışa çıkan biletlerin ilk 24 saatlik bölümünde kombineler dahil olmak üzere yüzde 70'lik kısmının tükendiğini açıkladı. Uzun bir aradan sonra taraftar ilgisinin bu seviyeye çıkması, Papara Park tribünlerinin hafta sonu büyük ölçüde dolmasını sağlayacak.