Trabzonspor'da Onuachu kasırgası!

Trendyol Süper Lig'in 8'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 4-0'lık skorla ayrılan bordo-mavililerde takımın forveti Paul Onuachu, attığı gollerle seriye sürdürdü. Ligde 8 maçta 6 gole imza atan Nijeryalı yıldız son 3 haftalık bölümde ise rakip kaleleri boş geçmedi. Paul Onuachu, 2023- 2024 sezonunda Southampton takımından kiralık geldiği dönemde de ilk 8 haftada attığı 6 gol ve 1 asistle bordo-mavili formaya hızlı bir giriş yapmıştı. Bu sezon da aynı performansı gösteren 2.01, takımı adına skor üretmeye devam ediyor.

SON 3 MAÇTA SERİ YAKALADI

Onuachu, son 3 haftada rakip fileleri boş geçmedi. Kritik anlarda sahneye çıkan kule forvet, istikrarlı skor katkısıyla Trabzonspor'un hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi. Kayserispor maçında attığı penaltı golüyle kapanışı yapan 2.01, Gaziantep FK (1), Karagümrük (2) ve Kayserispor (1) gol atarak son 3 maçta 4 kez ağları sarsmış oldu. Bordo-mavili takımın şu ana kadar attığı 13 golün 6'ı Nijeryalı yıldızdan geldi. Karadeniz devinin elde ettiği 17 puanın 11'ne direkt katkıda bulanan 31 yaşındaki futbolcu 120 dakikada bir golle tanıştı.