TRABZONSPOR HABERİ - Christ Oulai'den derbi yorumu! "Hakem Fenerbahçe'yi korudu"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Oulai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüp dergisine konuşan genç futbolcu, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta hakemin sarı-lacivertlileri koruduğunu söyledi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bordo-mavili takımın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu, Trabzonspor Dergisi'nde soru-cevap bölümünün konuğu oldu.

Oulai, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin şampiyonluk olduğunu belirterek "Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Oyuncu için "en kötü şeyin" sakatlık olduğuna değinen Oulai, çok dikkat ettiğini vurguladı.

Oluali, dripling, agresiflik ve baskı altından rahat çıkabilme özelliklerine değinerek geliştirmesi gereken yönlerini ise maç içinde enerjisini çabuk tüketme olduğunu, bunun için ekstra çalışmalar yaptığını anlattı.

Forma giymediği Fenerbahçe maçının "en çok üzüldüğü karşılaşma" olduğunu aktaran Oulai, "Kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu." değerlendirmesinde bulundu.

