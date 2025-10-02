TRABZONSPOR HABERİ - Christ Oulai'den derbi yorumu! "Hakem Fenerbahçe'yi korudu"

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo-mavili takımın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu, Trabzonspor Dergisi'nde soru-cevap bölümünün konuğu oldu.

Oulai, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin şampiyonluk olduğunu belirterek "Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Oyuncu için "en kötü şeyin" sakatlık olduğuna değinen Oulai, çok dikkat ettiğini vurguladı.

Oluali, dripling, agresiflik ve baskı altından rahat çıkabilme özelliklerine değinerek geliştirmesi gereken yönlerini ise maç içinde enerjisini çabuk tüketme olduğunu, bunun için ekstra çalışmalar yaptığını anlattı.

Forma giymediği Fenerbahçe maçının "en çok üzüldüğü karşılaşma" olduğunu aktaran Oulai, "Kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu." değerlendirmesinde bulundu.