TRABZONSPOR HABERİ - Olaigbe Belçika'da gündem oldu

TRABZONSPOR HABERİ - Olaigbe Belçika'da gündem oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un sezon başında Rennes'den transfer ettiği Kazeem Olaigbe, ülkesinin basınında gündem oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 14:20
TRABZONSPOR HABERİ - Olaigbe Belçika'da gündem oldu

Belçika'da yayımlanan StarSportTV sitesi, "Les Belges a l'etranger" (Yurtdışındaki Belçikalılar) köşesinde Trabzonspor'un genç oyuncusu Kazeem Olaigbe'ye geniş yer verdi. Haberde bordo-mavili takımın Karagümrük deplasmanında aldığı 4-3'lük galibiyet ve Olaigbe'nin performansı ön plana çıkarıldı.

Haberde maçın detaylarına geniş şekilde yer verilirken, 19'uncu dakikada Felipe Augusto'nun attığı golle öne geçen Trabzonspor'un, Onuachu'nun iki golü ve Sikan'ın skora katkısıyla farkı açtığı hatırlatıldı. Ev sahibi Karagümrük'ün ise uzatma dakikalarında Fofana ile bulduğu gollerle farkı bire indirdiği, karşılaşmanın 3-4 sona erdiği aktarıldı.

'OLAIGBE VURGUSU'

StarSportTV'nin haberinde, Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'nin de özellikle "yurt dışındaki Belçikalılar" dosyası kapsamında incelendiği belirtildi. Olaigbe'nin bordo-mavili takımdaki uyum süreci, oynadığı süreler ve genç yaşına rağmen potansiyeli üzerinde duruldu.

