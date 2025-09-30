CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yazdığı yazıda; "Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 10:52
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık!

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor'un bugün, yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Kulübümüzün geleceğini garanti altına almak için sportif ve ekonomik alanlarda eş zamanlı adımlar atıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve bu yapıyı kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon kadrolarına kattıkları genç oyuncuların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda geleceğin Trabzonspor'unu da şekillendirdiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer oluşturabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Bu yaklaşım, kulübümüzün hem sportif hem de ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor. Geçmiş yıllarda yapılan hatalar bize önemli bir deneyim kazandırdı. Yanlış planlamaların, kulübün mali ve sportif dengelerini nasıl zorladığını gördük. Artık kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Disiplinli mali yönetim, şeffaflık ve doğru transfer politikaları bu sürecin temelini oluşturuyor."

Doğan, bugün sahada yaşananların da bu inşa sürecinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ligin ilk haftalarında takımımız, hakem kararlarının açık şekilde aleyhimize işlediği bir ortamda mücadele etti. Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafından ket vuruldu. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un en büyük gücünün her zaman taraftarı olduğunu da belirten Doğan, "Bugün de tüm süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için en önemli unsur, sizlerin desteğidir. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

