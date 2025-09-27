CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da hedef galibiyet! İşte Fatih Tekke'nin Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig’de üst üste üç maçtır kazanamayan Trabzonspor, 7. hafta mücadelesinde bu akşam Karagümrük’e konuk olacak. İşte Fatih Tekke’nin Karagümrük maçı muhtemel 11’i… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Karagümrük ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak. Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşma öncesi bordomavili takımda sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari ile kart cezalısı olan Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ancak son iki antrenmanda takımla çalışan Batagov'un maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç'ın yerine sol bek pozisyonunda Arif Boşluk'a şans tanıması beklenen Teknik Direktör Fatih Tekke'nin orta sahada da Okay'ın yokluğunda yine Ozan Tufan'a forma verme ihtimali yüksek. Ancak Fatih Tekke'nin en önemli değişikliği hücum hattında yapması ve son iki maçta ilk 11'de görev verdiği yeni transfer Ernest Muçi'yi yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Sezona ilk 11'de başlayan Felipe Augusto'ya ise Onuachu'nun yanında görev verilmesi planlanıyor.

TRABZONSPOR'DAN ÜSTÜNLÜK

Karagümrük ile Trabzonspor, bugüne dek 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Karagümrük mücadelesi için dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Trabzonspor kafilesini taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında hem Teknik Direktör Fatih Tekke hem de futbolculara yoğun ilgi gösterildi. Bordo-mavililer, taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL'DA KAZANIYOR

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

3 EKSİK BULUNUYOR

Bordo-mavililerde Karagümrük deplasmanı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Bouchari forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezası bulunan Okay Yokuşlu da bu akşam oynanacak karşılaşmada takımla beraber olamayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda bu akşam Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından kısa pas organizasyonları üzerinde çalışıldı. Son kısımda ise taktik antrenman yapıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Anıl Yiğit, Balkovec, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Gray, Tiago

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
