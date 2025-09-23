Trabzonspor'da Onuachu etkisi! Gol attığı maçlarda...

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere adeta hayat veren isim oldu. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz devi, Nijeryalı forvetin golüyle galibiyete uzandı. Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra bordo-mavili formayla rakip fileleri havalandırdı.

TAKIM TOPLAMDA 5 GOL ATTI

2.01 boyundaki kule, ligin dördüncü haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep maçlarında da birer gol atarak katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, ilk 6 haftada 5 kez fileleri sarsan Karadeniz devinde 3 golle en skorer isim oldu. Bordo-mavililerde Savic ve Augusto da birer kez ağları havalandırdı. Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 5 puan elde etti. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı ve hepsi iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

31 MAÇTA 20 GOL

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dört karşılaşmada iki olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 6 mücadelede üç gol kaydetmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu, Fırtına'da maç başına 0.64 gol ortalaması yakaladı.

27 ŞUTTAN BIR GOL ÇIKTI

Gaziantep FK karşılaşmasında hücumda oldukça aktif bir görüntü sergileyen Trabzonspor, rakip kaleye tam 27 şut göndererek Nisan 2022'de Karagümrük karşısında ürettiği 30 şutluk istatistiğin ardından en yüksek sayıya ulaştı. Ancak bu yoğun baskıya rağmen bordo-mavililer sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

7 SEZON SONRA İLK KEZ

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de hücumda istediği üretkenliğe ulaşamadı. Bordomavililer, ligin ilk 6 haftasında toplam 5 gol atarak 2016-17'den bu yana en düşük skor performansına imza attı. Karadeniz devi; Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Samsun ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Trabzonspor 6 haftada sadece 5 gole ulaşabildi.