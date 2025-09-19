CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep mesaisi

Gaziantep mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Gaziantep mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililerin dünkü antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti.

