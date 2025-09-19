Gaziantep mesaisi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililerin dünkü antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti.