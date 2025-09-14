CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Stefan Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki! "Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil..."

Stefan Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki! "Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil..."

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte takım kaptanı Stefan Savic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:39
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stefan Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki! "Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil..."

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte takım kaptanı Stefan Savic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SAVIC'İN AÇIKLAMALARI

"Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!"

"En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek!

Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz!

Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!"

Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe
Türkiye-Almanya | CANLI
DİĞER
​Minik adam büyüdü: yakışıklılığıyla göz kamaştırıyor! Cenk Torun’dan oğluna duygusal doğum günü mesajı...
Türkiye - Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı | CANLI
Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep evinde 3 puanı kaptı! Gaziantep evinde 3 puanı kaptı! 20:59
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu! 20:35
Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! Man. City derbide 3 puanı 3 golle aldı! 20:33
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 20:22
Fenerbahçe'den gol itirazı! Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı! Top çizgiyi geçti mi? 20:22
Yunanistan, EuroBasket'i 3. tamamladı! Yunanistan, EuroBasket'i 3. tamamladı! 19:56
Daha Eski
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması 19:52
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o anlar 19:31
Derbide gol VAR'dan döndü! Derbide gol VAR'dan döndü! 19:26
F.Bahçe tribünlerinden Ederson göndermesi! F.Bahçe tribünlerinden Ederson göndermesi! 19:16
Kayseri'de kazanan yok! Kayseri'de kazanan yok! 18:57
Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI 18:56