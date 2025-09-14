Stefan Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş tepki! "Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil..."

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte takım kaptanı Stefan Savic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SAVIC'İN AÇIKLAMALARI

"Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!"

"En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek!

Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz!

Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!"