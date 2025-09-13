"Her şeyimi vereceğim"

Trabzonspor'un sezon sonuna kadar Premier League ekiplerinden Manchester United'dan kiralık olarak transfer ettiği kaleci Andre Onana, bordo-mavililerin sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kamerunlu eldiven, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Beni karşılama şekilleri harikaydı. Onlara gerçekten minnettarım, aldığım karşılama çok sıcak oldu. Burada daha önce oynamış Marc Bartra, şehir hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Uçaktan şehre bakıyordum, her şey çok harika görünüyordu. Şehir hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olmayı dört gözle bekliyorum. Sanki dünyanın son maçı gibi oynamalısın. Biz de öyle yapacağız. Böyle maçlara alışığız. Burada olmaktan mutluyum. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Biliyorum taraftarımız bizi destekledikçe daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

24 NUMARANIN ANLAMI

Onana bordo-mavili takımda da '24' numaralı formayı tercih etti. Onana'ın '24' ü tercih etmesinde hem kişisel bir anlam hem de kariyer başarıları yatıyor. 2 Nisan (4. ay) 1996 doğumlu olan Kamerunlu.

200. YABANCI ONANA

Fırtına, Andre Onana ile 58 yıllık tarihinde 200'üncü yabancı transferini gerçekleştirdi. 29 yaşındaki kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

EN FAZLA BREZİLYA'DAN

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden toplam 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Fırtına şu ana kadar Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etmiş durumda.

4. KAMERUNLU OYUNCU

Onana, Trabzonspor tarihindeki 4. Kamerunlu oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Kamerunlu oyuncular Stephane Mbia, Rigobert Song ve Jean Jacques Misse Misse forma giymişti.

YEDİ YIL SONRA YABANCI KALECİ

Karadeniz devinde yedi sezon sonra yabancı bir kaleci forma giyecek. En son 2017-2018 sezonunda Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'yu kadrosunda bulunduran bordo-mavililerde daha sonra Türk isimler kaleyi korumuştu. Artık Andre Onana ile yabancıya geçildi.