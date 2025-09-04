CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bouchouari Trabzonspor'da

Bouchouari Trabzonspor'da

Dün İstanbul’a gelen 23 yaşındaki Benjamin Bouchouari, bugün Trabzon’a hareket ederek sağlık kontrollerinden geçecek. Yıldız orta saha oyuncusu ardından da resmi imzayı atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bouchouari Trabzonspor'da

Bir süredir orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, muradına erdi. Bordo-mavililer, Fransa 2. Ligi'ne düşen St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari için her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor yönetimi, Fransız temsilcisi ile 4 milyon euro bonservis bedeli artı 500 bin euro bonus karşılığında el sıkıştı. Futbolcuyla ise 4+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Faslı yıldız dün İstanbul'a indi.

ÖN ALAN BASKISI YAPIYOR

Bugün Trabzon'a hareket ederek sağlık kontrollerinden geçecek olan 23 yaşındaki futbolcu, ardından da resmi sözleşmeye imzasını atacak. Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Orta sahada özellikle yaptığı ön alan baskısı ile fark yaratan genç oyuncu, ihtiyaç halinde kanatta da forma giyebiliyor. Takımın hücum gücüne de katkı veren Benjamin Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin takımda görmek istediği isimlerden birisiydi.

Hakan'dan flaş hamle! G.Saray için...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! İşte millilerin muhtemel 11'i
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam lider çıktı! 12 Dev Adam lider çıktı! 00:05
F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! 00:05
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi 00:05
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 00:05
Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! 00:05
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:05
Daha Eski
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 00:05
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 00:05
Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! 00:05
Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! 00:05
Sane’den flaş milli takım açıklaması! Sane’den flaş milli takım açıklaması! 00:05
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! 00:05