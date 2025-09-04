Bouchouari Trabzonspor'da

Bir süredir orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, muradına erdi. Bordo-mavililer, Fransa 2. Ligi'ne düşen St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari için her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor yönetimi, Fransız temsilcisi ile 4 milyon euro bonservis bedeli artı 500 bin euro bonus karşılığında el sıkıştı. Futbolcuyla ise 4+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Faslı yıldız dün İstanbul'a indi.

ÖN ALAN BASKISI YAPIYOR

Bugün Trabzon'a hareket ederek sağlık kontrollerinden geçecek olan 23 yaşındaki futbolcu, ardından da resmi sözleşmeye imzasını atacak. Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Orta sahada özellikle yaptığı ön alan baskısı ile fark yaratan genç oyuncu, ihtiyaç halinde kanatta da forma giyebiliyor. Takımın hücum gücüne de katkı veren Benjamin Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin takımda görmek istediği isimlerden birisiydi.